نقيب البترول: دسوكو نموذج للتميز والسلامة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني

أجرى المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة ميدانية إلى شركة دسوق للبترول (دسوكو) بحقول دسوق، فيما كان في استقباله المهندس محمد رشدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس علي صالح مدير عام العمليات، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة النقابية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية شملت المبنى الإداري المركزي وعددًا من مواقع الإنتاج والتشغيل، من بينها منطقة المعالجة المركزية ومرافق الخدمات والسلامة والصحة المهنية والورش المركزية، فضلًا عن تفقد العيادة الطبية والصالات الرياضية المخصصة للعاملين.

وأعقب الجولة اجتماع موسّع بالقاعة الرئيسية تم خلاله استعراض عرض حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، تلاه حوار مفتوح مع العاملين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة متطلباتهم.

وفي كلمته، أكد المحاسب عباس صابر أن شركة دسوكو تمثل نموذجًا متكاملًا للتميز داخل قطاع البترول، نظرًا لدورها الحيوي في الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بما تشهده الشركة من تطوير مستمر في البنية التحتية وتطبيق لأحدث نظم التشغيل والسلامة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في رفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأشار إلى أن النقابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات العاملين، مؤكدًا أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار التواصل المباشر مع العاملين بمواقع الإنتاج، واستكمالًا للدعم الذي توليه النقابة العامة لتعزيز دور الحركة النقابية في خدمة قضايا العمال وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أعرب المهندس محمد رشدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تقديره لهذه الزيارة، التي وصفها بأنها تعكس التكامل بين النقابة العامة وإدارة الشركة والعاملين، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز الحوار وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدًا أن الشركة ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث في البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب توجهات وزارة البترول نحو التحول الرقمي وتطبيق معايير السلامة العالمية.

وضم وفد النقابة العامة: الأستاذ محمود موسى أمين صندوق النقابة العامة، الأستاذ محمد يسري نائب رئيس النقابة للقطاع الاستثماري، الأستاذ علاء زكي عضو المجلس التنفيذي وأمين أمانة العضوية والتنظيم والإسكان، الأستاذ محمود رشدي عضو المجلس التنفيذي، الأستاذ أسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي للنقابة العامة للبترول، والأستاذ أيمن عاطف عضو المركز الإعلامي للنقابة العامة للبترول.

كما أشاد قيادات النقابة العامة بما لمسوه من انضباط إداري وتنظيم متميز ومستوى عالٍ من الكفاءة في مواقع العمل بالشركة، مؤكدين أن شركة دسوكو تعد نموذجًا يحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وأن النقابة ستواصل دعمها الكامل للعاملين وتوسيع مظلة الخدمات والمزايا النقابية بما يحقق العدالة والرعاية الاجتماعية لجميع العاملين بالقطاع.

ومن جانب الشركة، شارك في الزيارة المحاسب أحمد عطية مدير عام الشئون الإدارية، المحاسب محمد صلاح مدير عام الشئون المالية، المهندس ناصر سرور مدير عام الاستكشاف، المهندس أمين قنديل مدير عام المشروعات، المهندس أبو العباس مخيمر مدير عام الصيانة، المهندس أسامة الشبراوي مدير عام تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود عادل مدير عام مساعد الصيانة.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية التي جمعت رئيس النقابة العامة وقيادات الشركة والعاملين في أجواء تسودها روح الانتماء والفخر بما يحققه قطاع البترول من إنجازات، مؤكدين أن العامل المصري يظل حجر الزاوية في معادلة التنمية والتطوير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص النقابة العامة للعاملين بالبترول على تعزيز التواصل الميداني مع العاملين وإدارات الشركات، ومتابعة أوضاعهم عن قرب، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستقرة، وتذليل العقبات أمام العاملين، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والإنتاج، تأكيدًا لدور النقابة كشريك وطني داعم لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.