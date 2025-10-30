تزامنًا مع المتحف المصري الكبير.. لأول مرة مشروع عقاري مستوحى من التراث الفرعوني

في خطوة استثنائية تتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تم الإعلان عن إطلاق مشروع عقاري جديد مستوحى من التراث الفرعوني، ليعيد إحياء الهوية المصرية العريقة في تصميم معاصر، ويضيف بُعدًا جديدًا للمشهد العمراني في مصر.

يجمع المشروع الذى صممته الراحلة العالمية زها حديد بين الأصالة والابتكار، حيث يستلهم تفاصيله من الحضارة المصرية القديمة، مع توظيفها في إطار حديث يلبي احتياجات العصر.

يهدف المشروع إلى تقديم تجربة معمارية فريدة تدمج بين السكن والعمل والترفيه في بيئة متكاملة، مستوحاة من عظمة الفراعنة ودقة تفاصيلهم الفنية. ويأتي المشروع في موقع استراتيجي قريب من المتحف المصري الكبير، أحد أعظم المشاريع الثقافية في العالم، مما يعزز قيمته الاستثمارية ويجعله وجهة مميزة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

يمتد المشروع على مساحة شاسعة، ويضم وحدات إدارية وتجارية وطبية، بالإضافة إلى فندق وشقق فندقية تحمل علامة تجارية عالمية. ويتميز تصميمه بلمسات مستوحاة من التراث الفرعوني ممزوجة بأسلوب عصري يعكس روح الحداثة، مما يخلق توازنًا فريدًا بين الماضي والحاضر.

يتوقع المشروع جذب اهتمام واسع من المستثمرين، خاصة بفضل موقعه المحوري الذي يربط بين القاهرة القديمة والجديدة، وسهولة الوصول إليه من خلال شبكة الطرق الرئيسية. وقد تم اختيار مجموعة من المكاتب الاستشارية والشركاء العالميين لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، مع التركيز على تقديم تصميم مميز يُبرز الهوية المصرية.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شركة PRE Group لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية تجمع بين التاريخ العريق والتنمية الحديثة.

ويمثل مشروع (BBD) نموذجًا متكاملًا يجسد هذا الطموح، ليصبح معلمًا معماريًا جديدًا يربط بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل، مما يعزز من فرص الاستثمار والسياحة في المنطقة.