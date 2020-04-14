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أخبار البلد

مجلس الوزراء ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:47 م
شهيد الوطن المقدم
شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى
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محمود مطاوع
نعى مجلس الوزراء، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي اُستشهد اليوم، الثلاثاء، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة. 

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، وأبنائه، ويثبتون يومًا بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار. 

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا فى هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية. 

حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه.
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