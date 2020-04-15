الأهلي هيسخر 4 ملايبن دولار .. سيد عبد الحفيظ: تخفيض الأجانب يضر بالكرة المصرية.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب التزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.
وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم".
وتابع: "الأهلي هيخسر كتير من الممكن أن نخسر 4 مليون دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى أن يتم دراسة هذا القرار جيدًا قبل تطبيقه".
ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.
وتوقف الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد .