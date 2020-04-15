الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصير أحمد فتحي، وشريف إكرامي، وحسام عاشور، من المشاركة في تدريبات الفريق؛ بعد عدم تجديد عقودهم مع النادي والتي تنتهي في نهاية الموسم الجاري.





وأكد سيد عبد الحفيظ، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "الثلاثي لاعبون كبار، وهم أعطوا جهدا كبيرا للفريق، ونحترمهم جميعا".





وتابع سيد عبد الحفيظ "سيشاركون في تدريبات ومباريات الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، فهم لاعبون حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء".



