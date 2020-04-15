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رياضة

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:08 ص
شريف اكرامي وحسام
شريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي
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حسن العمدة
علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصير أحمد فتحي، وشريف إكرامي، وحسام عاشور، من المشاركة في تدريبات الفريق؛ بعد عدم تجديد عقودهم مع النادي والتي تنتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، "الثلاثي لاعبون كبار، وهم أعطوا جهدا كبيرا للفريق، ونحترمهم جميعا".

وتابع سيد عبد الحفيظ "سيشاركون في تدريبات ومباريات الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، فهم لاعبون حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء".

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وكان تم إيقاف الدوري والأنشطة الكروية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

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