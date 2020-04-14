حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أراضي الدولة.. محافظ القليوبية يزيل برجين مخالفين ببنها.. وإزالة 38 حالة تعد على أراض زراعية في قنا

- حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة في المحافظات

- إزالة 5 حالات تعد على أملاك الأراضي الزراعية غرب الأقصر

- إزالة 40 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في أسوان









تبذل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، جهودا مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





و تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة الإزالات المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حيث تمت إزالة عقارين سكنيين خاليين بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص بمركز ومدينة بنها.





وقال المحافظ إنه تمت إزالة 47 حالة بمساحة 8918 مترا وبذلك يصبح إجمالى ما تم إزالته منذ بداية انطلاق موجه الإزالات 370 حالة بمساحة 54.867 مترا.





وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بالمحافظة والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.





وأضاف الهجان أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.





أوضح المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لها مشيرا إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح بتنفيذ القانون وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 11 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ونجع حمادي والوقف وقنا وقوص بمساحة إجمالية 4454 متر مربع، وإزالة 24 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي والوقف و دشنا وقنا ونقاده بمساحة إجمالية 21 قيراط و 17 سهم، بالإضافة إلي ازالة 3حالات مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 52 متر مربع بمركز الوقف.





وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مشيرًا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.









وأكد محافظ قنا، علي انه سوف يتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.





بينما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد.





و قاد الحملة العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة ، ونائبه مصطفى جبريل، من إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 3100 متر، وذلك بمنطقة السلخانة بالقرنة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .





فيما تواصل محافظة أسوان سلسلة الحملات التى تشنها بالتنسيق مع مديرية الأمن للتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن حملات الإزالة المكبرة أسفرت اليوم عن إزالة 40 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و825 م2 بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة من إجمالي 186 حالة تعد بمساحة 90 ألف و29 م2 تم إزالتها حتى الآن.





ولفت اللواء أشرف عطية بأن حملات الإزالة شملت تنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء بمساحة 17 ألف و950 م2 ، بالإضافة إلى 3 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 875 م2.





وأوضح محافظ أسوان إلى أن الحملات نجحت أيضًا في تنفيذ 73 قرار إزالة لحالات تعدى سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 14 ألف و379 م2.





وأكد المحافظ على إستمرار الحملات المكبرة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص أثناء فترة الحظر حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية .





وأخيرا أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة بكل حزم وقوة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي والإشغالات بجميع الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وأضاف المحافظ أن أجهزة حي الجنوب برئاسة محارب هيلع رئيس حي الجنوب واصلت حملاتها اليوم لإزالة كافة الاشغالات بنطاق الحي

واسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة ١٣ مزرعة سمكية على مساحة ٢٩ فدانا و١٢ قيراطا وعدد ٣ فتحات ري ومنزل بمساحة ٣٧٠ م.





وشدد المحافظ باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي والإشغالات بجميع الأحياء خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





أكد المحافظ أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين وفرض هيبة القانون مشددا علي اتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع عودة المخالفات مرة أخري.



