اتحاد الصناعات: المخزون الاستراتيجي من الأدوية وموادها الخام يكفي لـ 9 أشهر.. فيديو

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن مصر بها 154 مصنعا للدواء، تطبق معايير التصنيع الجيد ، كما نصدر الدواء المصري لأكثر من 65 دولة .





وأضاف أسامة رستم في حواره ببرنامج " اهل مصر " المذاع على قناة " سكاي نيوز عربية"، :" لدينا مخزون من أدوية كاملة الصنع المتواجدة في الصيدليات ومخازن الشركات ، ولدينا مخزون المواد الخام الفعالة وغير الفعالة التي تدخل في دورة التصنيع ، واغلب المصانع لديها مخزون جيد من مواد خام ، ومواد تعبئة وتغليف ، من 3 إلى 6 أشهر ، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي لمدة 3 أشهر في الصيدليات".





وأوضح أسامة رستم:" لدينا مخزون من الادوية ومواد خام وتعبئة يصل لـ 9 أشهر ، وكل صناع الدواء أكدوا أننا لدينا مخزون من المواد الخام والادوية يكفي حتى 6 أشهر ".



