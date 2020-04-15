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اتحاد الصناعات: المخزون الاستراتيجي من الأدوية وموادها الخام يكفي لـ 9 أشهر.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن  مصر بها 154 مصنعا للدواء، تطبق معايير التصنيع الجيد، كما نصدر الدواء المصري لأكثر من 65 دولة.

وأضاف  أسامة رستم في حواره ببرنامج " اهل مصر " المذاع على قناة " سكاي نيوز عربية"، :"  لدينا مخزون من أدوية كاملة الصنع المتواجدة في الصيدليات ومخازن الشركات، ولدينا مخزون المواد الخام الفعالة وغير الفعالة التي تدخل في دورة التصنيع، واغلب المصانع لديها مخزون جيد من مواد خام، ومواد تعبئة وتغليف، من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي لمدة 3 أشهر في الصيدليات".

وأوضح أسامة رستم:"  لدينا مخزون من الادوية ومواد خام وتعبئة يصل لـ 9 أشهر ، وكل صناع الدواء أكدوا أننا لدينا مخزون من المواد الخام والادوية يكفي حتى 6 أشهر ".

وأكمل أسامة رستم:" المواد الخام للأدوية مصدرها الصين والهند  ودول شرق آسيا وبعد أزمة فيروس كورونا  تعثرت عجلة الإنتاج، وبالتالي تحركنا لسرعة للبحث عن موردين للمواد الخام من دول أخرى بنفس المواصفات والجودة المعتمدة ".
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