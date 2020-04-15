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منوعات

مشاجرة تنتهي بالسعال في وجه عمال سوبر ماركت بأستراليا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في زمن فيروس كورونا أصبح السعال في وجه الآخرين، سلاحاً يعتدي من خلاله الأشخاص على بعضهم البعض، حيث لجأت سيدة غاضبة بالفعل إلى السعال في وجه عاملين بسوبر ماركت، بعد عراك عنيف بينهم، واتهامات.

وأظهر مقطع فيديو، لقطات، لسيدة تدخل في عراك عنيف مع العاملين بسوبر ماركت بأستراليا، وقامت السيدة بالسعال في وجه العمال، وادعت السيدة أن موظفة سرقت 100 دولار من محفظتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من أن عاملين كانا يحاولان إخبارها أنهما لم يأخذوا أموالها، إلا أنها رفضت الاستماع، واستمرت في الصراخ عليهم، وطالبتهم بتعويضها، وهي تصرخ: "اخرجوا الأموال من جيوبكم يا لصوص".

وعقب ذلك اندفعت المرأة إلى الأمام ثم أطلقت السعال في العمال، قبل أن تخرج من المتجر وهي تصيح فيهم "ايها اللصوص".

وتم تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه المعلقون بأنه تصرف مقزز من السيدة. 

وكانت الحكومة الأسترالية قد أقرت بسياسات إبعاد اجتماعي، وتحث الناس على إبقاء مسافة 1.5 متر في جميع الأوقات لمنع انتشار COVID-19.
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