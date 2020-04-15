محمد عواد يسخر من نصيحة أحمد ناجي





وقال عواد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل".





وكان أحمد ناجي أكد في تصريحات إذاعية، أن عواد يحتاج خوض تجربة جديدة سواء ببيعه نهائيًا، أو عن طريق الإعارة، متمنيًا ألا يكرر نفس الخطأ باللعب في صفوف بيراميدز .





وأضاف: "أنصح عواد بالبحث عن فرصة للمشاركة أساسيا مع فريق حتى لو كان يحتل المركز الأخير في الدوري".





وكان عواد انضم إلى صفوف الزمالك في الصيف الماضي، قادمًا من نادي الإسماعيلي.

وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك، رسالة إلى أحمد ناجي مدرب حراس فريق سموحة، بعد تصريحاته الأخيرة والتي نصحه فيها بالبحث عن فرصة للمشاركة كأساسي مع فريق حتى لو كان صغيرا.