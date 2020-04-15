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اقتصاد

بعد تكبده خسائر كبيرة.. النفط يرتفع مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفعت أسعار النفط الأربعاء متعافية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة مدعومين بآمال بأن الدول المستهلكة ستسعى لملء الاحتياطيات الاستراتيجية. 

ولكن القلق بشأن التخمة في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بـ فيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب. 

وارتفعت العقود الآجلة لـ خام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 29.84 دولار للبرميل بعدما نزلت 6.7% في الجلسة السابقة. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 20.49 دولار عقب تهاويه 10.3 بالمئة في الجلسة السابقة. 

ومُني الخامان القياسيان بخسائر حادة أمس جراء مخاوف من أن الخفض القياسي للإنتاج العالمي لن يعوض انهيار الطلب على الوقود سبب جهود احتواء فيروس كورونا

وبحسب معهد البترول الأمريكي، زادت مخزونات الخام بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل أكثر من توقعات المحللين بزيادة 11.7 مليون برميل. 

كما لقي النفط دعما من آمال بمشتريات ضخمة من الدول المستهلكة أن المخزونات الاستراتيجية.
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