بعد ارتفاعه لاعلى مستوى منذ 7 سنوات.. لماذا تراجع سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب تراجعت اليوم الاربعاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرون في المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1746.50 دولار.
ونزلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.
وعن اسعار الذهب في مصر شهدت استقرار في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع بالامس بلغ نحو 4 جنيهات، ليتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ644 جنيهًا و 742 جنيهًا كأقل قيمة بمحلات الصاغة.
وبلغ سعر الذهب الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة، بمحلات الصاغة نحو736 جنيها كأقل سعر و 848 جنيها كأعلي سعر.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 552 جنيها كأقل قيمة و 636 جنيها كأعلي سعر، بينما وصل سعر الذهب عيار 14 الأدني فئة لـ 429 و 495 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5152 جنيها و أوقية الذهب بـ 22.9 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 736 ألف جنيه.