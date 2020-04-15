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رياضة

ليفربول يحيي ذكرى كارثة هيلزبرة بكلمات مؤثرة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:00 ص
ليفربول يحيي ذكرى
ليفربول يحيي ذكرى كارثة هيلزبرة
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إسراء أشرف
أحيا نادي ليفربول الإنجليزي، ذكرى وفاة 96 من مشجعي "الريدز" في كارثة هيلزبرة التي وقعت عام 1989.

وكتب الحساب الرسمي للفيربول عبر "تويتر": "نقف معًا اليوم كعائلة لنتذكر مشجعي ليفربول الـ 96 -رجال ونساء وأطفال- الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في هيلزبره".

وتابع: "نحن معًا اليوم لنقدم حبنا ودعمنا في هذا اليوم الصعب للغاية".

وأضاف: "لن تسير وحدك أبدًا".

ويوافق اليوم، الأربعاء، 15 أبريل 2020، ذكرى مرور 31 عامًا على وفاة 96 من الرجال والنساء والأطفال بسبب حادث تدافع قبل مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست على استاد هيلزبرة.
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