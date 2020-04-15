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أوروبا تنظم مؤتمرا للجهات المانحة فى 4 مايو لتطوير لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:54 ص
الاتحاد الاوروبى
الاتحاد الاوروبى ينظم مؤتمرا للجهات المانحة فى 4 مايو لتطوي
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن الاتحاد الأوروبى ينظم مؤتمرا للجهات المانحة فى 4 مايو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

قال  الخبير الإيطالى باولو أسكييرتو،الذى يعمل فى إحدى شركات الأدوية واللقاحات، إنه تم تطوير اللقاح المناسب لفيروس كورونا، لافتا إلى التوصل إلى أفضل 5 لقاحات وبعد إجراء التجارب الأولى والوصول إلى إنتاج قوي من الأجسام المضادة ضد الفيروس، فإننا على استعداد لإختباره.

وقالت قناة "تيلى كلوب إيطاليا" الإيطالية إن اللقاح الإيطالى عبارة عن حقنة فى العضلة، يتبعها اندفاع كهربائي قصير للغاية بحيث يسهل دخول اللقاح إلى الخلايا وينشط الجهاز المناعى ، وفى القريب سيسمح هذا اللقاح لضحايا الفيروس بالاستجابة الفورية بهجوم مضاد من خلال خلايا الدم البيضاء.


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