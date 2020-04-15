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أخبار العالم

94 وفاة و1512 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في إيران

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 ص
94 وفاة و1512 إصابة
94 وفاة و1512 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في إيران
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إيران اليوم، الأربعاء، تسجيل  94 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى  4777 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 76389 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن 49933 حالة تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، بينما هناك 3643 مصابا في حالة صحية حرجة.

هذا، وقد أعلنت إيران أمس، الثلاثاء، أن البلاد سجلت انخفاضا تحت المئة في معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ شهر.

وسجلت إيران أمس، 93 حالة وفاة جديدة خلال24 ساعة إلى جانب 1574 إصابة جديدة. 
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