غلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال شم النسيم بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، غلقا كاملا أمام المواطنين بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 19 أبريل وحتي يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم، تحسبًا لعدم خروج المواطنين والذهاب إلي البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت محافظة الجيزة، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.





وأكد محافظ الجيزة ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى المراسي النيلية أو الحدائق والمتنزهات أو الخروج للشوارع أو الميادين في تجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



