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برلمان

نائب يطالب بتغيير اسم مدرسة الأميرية الثانوية لـ الشهيد محمد الحوفى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:16 م
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفى
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محمود فايد
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، باقتراح برغبة لوزراء التربية والتعليم، الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تغيير اسم مدرسة الأميرية الثانوية بنين إلى مدرسة الشهيد محمد فوزي الحوفي.

وأكد عبدالغني فى بيان صحفى له، أن ذلك يأتي بناء على طلب الأهالي تقديرًا منهم لروحه الغالية التي ضحى بها من أجل سلامة وأمن المواطنين القاطنين في تلك المنطقة وحمايتها من عملاء الإرهاب وأعمالهم الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار الوطن ككل.

وأشاد النائب، بجهود أبطال قوات الشرطة، لما يقدموه من أرواح ودماء غالية، للتخلص من هؤلاء الإرهابيين المجرمين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وحياة المواطنين بالمنطقة، ومصر جميعا.
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