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توقعات بإصابة ٤ ملايين شخص في العالم بفيروس كورونا خلال أسبوعين.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية إنفوجراف، يشير إلي ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ليتخطي الـ 2 مليون إصابة، مع استمرار عجز العالم عن إيجاد لقاح للعلاج من المرض حتى الآن .

ولفت الأنفوجراف الذي عرضته فضائية العربية، إلي أن الفيروس لم يستغرق سوى 12 يوما فقط لإصابة مليون شخص في العالم.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلي 4 ملايين إصابة في نهاية شهر أبريل.

وأفاد الإنفوجراف ، بانفراد العرب بالمراكز الأخيرة على مستوى العالم في نسب الإصابة والوفيات، بينما عجزت دول عظمي عن مواجهة الوباء.
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