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فن

بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:35 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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شروق ابراهيم
شاهد هذه الفنانة قبل وبعد عمليات التجميل .. إذا تصفحت محرك بحث جوجل الشهير تجد هذه الجملة الاكثر رواجاّ وذلك بسبب فضول الجماهير لمعرفة كيف كانت هذه الفنانة قبل عمليات التجميل وماذا أصبح شكلها وهيئتها بعد التغير الجذري في الشكل. 

من بين هؤلاء نجمات من كانت صادقة وصريحة واعترفت بعدد عمليات التجميل التي خضعت إليها وأخريات نفى منهن لجوئهن من الأساس لعمليات تجميل، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز 5 نجمات حملن لقب أجمل فنانات الوطن العربي بعد لجوئهن لعمليات التجميل: 

-هيفاء وهبي :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل دخولها عالم الفن وخضوعها لعملية تجميل، في لقاء نادر في أحد البرامج اللبنانية. 

ومقارنة بشكل هيفاء وهبي بين الماضي والحاضر، تبين ان النجمة اللبنانية الشهيرة خضعت لعملية تجميل في الأنف وقامت بنفخ شفتيها مع خسارتها الكثير من وزنها ونحت أيضا وجهها ولجوئها للعدسات اللاصقة.



-مايا دياب :

وتعد الفنانة اللبنانية مايا دياب من الفنانات اللواتي تغيرت ملامحها بشكل كبير، ومقارنة بشكل مايا دياب أثناء مشاركتها في برنامج استديو الفن مرورًا بفرقة " فور كاتس" لما بدت عليه الآن تجد مراحل مختلفة لتغير شكل الفنانة اللبنانية صاحبة البشرة السمراء.

في بدايتها الفنية، اعتمدت مايا دياب على الشعر البني الداكن وخضعت لعملية تجميل في انفها، ثم قامت بتغير لون شعرها إلى الأشقر ثم نفخت شفتيها وصغرت أيضا حجم أنفها مجددًا مع التزامها بارتداء العدسات اللاصقة الملونة.


-اليسا :
تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر صورا قديمة للفنانة اللبنانية إليسا في مرحلة بدايتها الفنية منذ قرابة 20 عامًا، حيث طرحت أول ألبوماتها " بدي دوب" عام 1998.


وظهرت إليسا في الصورة بملامح مختلفة عما تبدى عليه الآن بسبب خضوعها لعدة عمليات تجميل في الأنف والفم، أيضا بوزن زائد في عمر الـ29. 



-هنا الزاهد :

أتخذت الفنانة هنا الزاهد هذه الخطوة متأخرا وبعد دخولها مجال الفن على عكس باقي الفنانات، وأجرت عملية تجميل في أنفها كانت سببا في حدو في تغير جذري بشكلها. 

ولم تكتف هنا الزاهد بذلك بل قامت بنفخ شفتيها وأغير لون شعرها إلى الأشقر الفاتح وضع شعار مستعار لتصبح مؤخرا من أجمل الفنانات المصريات.

-غادة عبد الرازق : 

لم تجر غادة عبد الرازق سوى عملية تجميل في انفها، بازالة عظم انفي الزائدة وتغير اسنانها لـ هوليوود سمايل كاشفة أنها تقوم بتغير طقم اسنانها كل 3 أعوام.

وأيضا لجأت غادة عبد الرازق لنفخ شفتيها مع التزامها بالشعر الأسود الداكن.
بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور
بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور
بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور
بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور
بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور
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