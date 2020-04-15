الشئون الإسلامية بالرياض تنظم البرنامج الدعوي النسائي للتوعية بكورونا

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء البرنامج الدعوي الإرشادي النسائي الأول الذي تنظمه الوزارة ممثلة تحت عنوان: (يدي بيدك أمن وأمان)، برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويستمر لمدة "7" أيام متصلة ، بمشاركة نخبة من الأخوات الداعيات في إلقاء محاضرات علمية توعوية تبث عبر تطبيق زووم، ويستهدف أكثر من عشرين ألف مستفيدة.





وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح في تصريح له بهذه المناسبة أن البرنامج سيفتتح بكلمة توجيهية لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عبر قناة الوزارة باليوتيوب في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، مبينًا أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يستشعر أهمية الدور الذي تقوم به الأخوات الداعيات في توعية الأمهات والأخوات في البيوت بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من خطر الوباء.

ونوه الشيخ المشيقح بالتفاعل الكبير والحرص على المشاركة من الأخوات الداعيات في هذا البرنامج الذي يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية والإرشادية اتساقًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها لمواكبة جهود الدولة في التصدي لهذا الوباء.





وقدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح في ختام تصريحه الشكر والامتنان لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على رعايته وافتتاحه لهذا البرنامج الذي يعد باكورة للعمل الدعوي النسائي بالمنطقة للتوعية بخطر فيروس كورونا واستعراض الموقف الشرعي في زمن الوباء والواجب تجاه هذا الوطن المبارك، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمن وأن يصرف عنه الوباء.