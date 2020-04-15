AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الشئون الإسلامية بالرياض تنظم البرنامج الدعوي النسائي للتوعية بكورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:36 م
الشؤون الإسلامية
الشؤون الإسلامية بالرياض
Advertisements
محمود ضاحي
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء البرنامج الدعوي الإرشادي النسائي الأول الذي تنظمه الوزارة ممثلة تحت عنوان: (يدي بيدك أمن وأمان)، برعاية  الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويستمر لمدة "7" أيام متصلة ، بمشاركة نخبة من الأخوات الداعيات في إلقاء محاضرات علمية توعوية تبث عبر تطبيق زووم، ويستهدف أكثر من عشرين ألف مستفيدة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح في تصريح له بهذه المناسبة أن البرنامج سيفتتح بكلمة توجيهية لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عبر قناة الوزارة باليوتيوب في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، مبينًا أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يستشعر أهمية الدور الذي تقوم به الأخوات الداعيات في توعية الأمهات والأخوات في البيوت بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من خطر الوباء.
 
ونوه الشيخ المشيقح بالتفاعل الكبير والحرص على المشاركة من الأخوات الداعيات في هذا البرنامج الذي يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية والإرشادية اتساقًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها لمواكبة جهود الدولة في التصدي لهذا الوباء.

وقدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح في ختام تصريحه الشكر والامتنان لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على رعايته وافتتاحه لهذا البرنامج الذي يعد باكورة للعمل الدعوي النسائي بالمنطقة للتوعية بخطر فيروس كورونا واستعراض الموقف الشرعي في زمن الوباء والواجب تجاه هذا الوطن المبارك، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمن وأن يصرف عنه الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تخصص خطبة الجمعة عن فيروس كورونا

وزير الشئون الإسلامية السعودي: احذروا الإخوان يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله

وزير الشئون الإسلامية السعودي: البقاء في المنزل واجب شرعي

قبيل انطلاق الشهر الكريم.. تعقيم المساجد قبل رمضان يتصدر تويتر

وزير الشؤون الإسلامية السعودية يوافق على مشاركة 68 من المشايخ في برامج إعلامية توعوية

تدين ومروءة وليست تكلفا.. وزير سعودي يعلق على حقوق الإنسان في المملكة بعد جائحة كورونا

ترشيحاتنا

نشوي الحوفي: ما يحدث في العالم تمهيد لعودة الارهابيين بعد أزمة كورونا

بعد تكبده خسائر كبيرة.. النفط يرتفع مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة

بعد تصدره تريند مصر والسعودية لليوم الثاني.. قصة زواج وطلاق يوسف شعبان

تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل مجلس الأمة الكويتي

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

AdvertisementS

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

مصدر أمني : لا صحة لاستشهاد الضابط المصاب في حادث الأميرية .. وخروجه من العناية المركزة

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

السيسي: أتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعتقد أن إصابته بالعدوى مستحيلة.. مراهق يوجه تحذيرا للشباب بشأن كورونا

بالبلاستيك والإندومى.. شاهد أغرب إطلالات سميرة سعيد التى أثارت الجدل

بعد ظهور صادم لـ هيفاء وهبي .. 5 فنانات تغيرن بعد عمليات التجميل.. صور