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أخبار العالم

البنك الدولي يرصد 200 مليار دولار مساعدات لمكافحة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:18 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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على صالح
أعلن صندوق النقد الدولي، أن البنك الدولي والمصارف الأخرى رصدت 200 مليار دولار لمساعدة دول العالم في جهود مكافحة وباء كورونا القاتل. 

وقالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي ، في بيان إن البنك الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف الأخرى تقوم برصد 200 مليار دولار لمساعدة البلدان على القضاء على وباء كورونا COVID-19.

وذكرت جورجييفا في وقت سابق اليوم أن صندوق النقد الدولي هذا العام سوف يؤخر إصدار تقرير القطاع الخارجي بسبب أزمة الوباء.

ووفقا لتقرير صدر أمس عن صندوق النقد الدولي حذر من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 6 في المائة، ليصل إلى -3.0 في المائة العام الجاري نتيجة لتدعيات وباء كورونا .

وقالت كريستالينا جورجيفا ، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي ، في بيان إن البنك الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف الأخرى تقوم برصد 200 مليار دولار لمساعدة البلدان على القضاء على وباء كورونا COVID-19.

وذكرت جورجييفا في وقت سابق اليوم أن صندوق النقد الدولي هذا العام سوف يؤخر إصدار تقرير القطاع الخارجي بسبب أزمة الوباء.

ووفقا لتقرير صدر أمس عن صندوق النقد الدولي حذر من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 6 في المائة، ليصل إلى -3.0 في المائة العام الجاري نتيجة لتدعيات وباء كورونا .

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