نايف القاضي مدير الأوليمبي السعودي لـ صدى البلد: تأجيل أوليمبياد طوكيو يفيدنا في تلك الحالة.. ونتمنى مواجهة مصر في النهائي.. حوار

تأجيل أولمبياد طوكيو يضرنا.. وقد يفيدنا في تلك الحالة





نطمح للتأهل للأدوار المتقدمة في أولمبياد طوكيو





منتخب مصر قوي ونتمنى أن نلاقيهم في المباراة النهائية





يورجن كلوب هو الوحيد الذي يحدد موقف صلاح من المشاركة في الأولمبياد





أؤيد استكمال الدوري السعودي.. ومنح الهلال اللقب حال إلغائه أمر غير عادل





محمد بركات من أفضل اللاعبين وفلافيو نجح مع الشباب









القاضي شارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2006، توج بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الشباب والدوري السعودي، في مسيرة كانت ذاخرة بالإنجازات والنجاحات كلاعب كرة قدم.





القاضي أيضًا كان ناجحًا في عمله الإداري، فهو مدير المنتخب السعودي الأولمبي والذي حقق حلم التأهل للأولمبياد للمرة الأولى للسعوديين منذ عام 1996.





وحاور "صدى البلد"، نايف للحديث عن العديد من الموضوعات مثل أولمبياد طوكيو وأزمة فيروس كورونا ...





- قرار تأجيل أولمبياد طوكيو..هل سيفيد المنتخب الأولمبي السعودي أم يضره؟





هذا الأمر له شقان، ممكن أن يكون له فائدة وممكن أن يكون سلبيًا، الأمر السلبي أن اللاعبين في الوقت الحالي في نسق مباريات ورتم عال، وخاصة أننا أنهينا بطولة آسيا بتحقيقنا المركز الثاني منذ وقت قصير، وهذا كان سيعطيهم دافعا كبيرا لو كانت الأولمبياد في الوقت الحالي، أتمنى أن يكون قرار التأجيل إيجابيا بالنسبة لنا ، وهو ما سيتحقق إذا شارك لاعبونا مع أنديتهم في مباريات الدوري، لكن إذا لم يشاركوا في الدوري فهذا سينعكس سلبيًا علينا.





- ماذا كان شعورك بعد التأهل للأولمبياد للمرة الأولى منذ 1996 ؟





كنت ألعب وأتمنى أن أتأهل للأولمبياد، لكن هذا لم يحدث للأسف، رغم قوة المنتخبات السعودية في الأعوام الماضية، بكل تأكيد فرحة لا توصف وخاصة أننا حققنا إنجاز لنا ولوطننا لم يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا.





- ما أصعب لحظة واجهتكم في مشواركم للتأهل للأولمبياد؟





كانت مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان، لأنها كانت في دور نصف النهائي، إذا خسرنا سنخوض مباراة فاصلة مع الخاسر من المباراة الأخرى، وإذا انتصرنا نتأهل للنهائي ومن ثم التأهل للأولمبياد، وحققنا ذلك بفضل الله، لذا فكانت تلك المباراة الأصعب.





ما هو هدفكم في أولمبياد طوكيو.. هل تبحثون عن الحصول على ميدالية أم تبحثون عن الظهور المشرف بعد الغياب الطويل عن المنافسة؟





كل المنتخبات قوية، وطموحنا لا يقل عن التأهل للأدوار المتقدمة في الأولمبياد، سنأخذ الأمر خطوة بخطوة ، هدفنا في البداية التأهل لدور ربع النهائي، ومن ثم دور نصف النهائي، سنأخذ الأمر خطوة بخطوة حتى لا نضع ضغطًا على اللاعبين ونزيد الحمل عليهم وعلى تركيزهم





اللاعبون في المنتخب الأولمبي لا يلعبون مع أنديتهم كثيرًا .. كيف ستواجهون تلك المشكلة في الأولمبياد؟





من أكبر مشاكلنا أن اللاعبين لا يلعبون مع أنديتهم، نتمنى أن يشاركوا في الموسم القادم وأن يكونوا جاهزين، لكن إذا لم يلعبوا مع أنديتهم، فسيكون الحل هو عمل معسكرات تكون مدتها أطول، حتى يأخذ اللاعبون نسق المباريات من المباريات الدولية.





ما رأيك في المنتخب المصري الأولمبي وتوقعاتك له في الأولمبياد؟





منتخب مصر قوي ، لعبنا ضدهم أكثر من مباراة ودية، أبارك لهم بالمناسبة تأهلهم للأولمبياد، وإن شاء الله نشرف الكرة العربية نحن وأشقائنا منتخب مصر، منتخب رائع للغاية وأتمنى لهم التوفيق في الأولمبياد، وأن يصلوا للأدوار المتقدمة، وأتمنى أن نلاقي بعضنا البعض في دور نصف النهائي أو النهائي، أتمنى أن يحدث ذلك الشيء مع أنه أمر صعب، لكن لا شيء مستحيل.





المنتخب المصري يريد ضم محمد صلاح ولكن يورجن كلوب يرفض الأمر ، هل من حقه رفض ذهاب صلاح للأولمبياد؟ وإذا حدثت تلك المشكلة معكم مع أي من اللاعبين، ماذا سيكون التصرف؟





محمد صلاح لاعب كبير وهو فخر للعرب جميعًا، وسيكون إضافة قوية للمنتخب المصري في الأولمبياد، لكن انضمامه فقط يعود لمدربه يورجن كلوب، وهذا بحسب عقده، نتمنى أن نشاهده في الأولمبياد لأنها فرصة رائعة بالنسبة له وكل اللاعبين يتمنون المشاركة فيها بغض النظر عن الإنجازات والبطولات التي شاركوا فيها، وهو مارأيناه مع نيمار عندما قاد البرازيل الأولمبياد الماضي للفوز بالميدالية الذهبية.





غير منطقي حدوث مثل تلك الأزمة معنا، لأن أغلب لاعبينا يلعبون في الأندية السعودية، والأندية السعودية جميعها في خدمة المنتخب، وجميع الأندية تتمنى للمنتخب واللاعبين تحقيق الإنجاز في الأولمبياد.





اعتزلت في سن الـ 35 رغم قدرتك على العطاء لأكثر من موسم آخر.. لماذا اتخذت هذا القرار؟





اعتزالي كان في سن معقولة جدًا، نادر أن نرى في ملاعبنا العربية لاعبين يصلوا لسن الـ 35، يجب على اللاعب أن يقدر موسمه في النهاية، كنت أود تعليق حذائي قبل اعتزالي بموسمين، لكن نادي الشباب أصر أن أكمل معهم موسم على الأقل، وعندما أنهينا الموسم الذي يليه أصروا على لعبي لموسم آخر، اكتفيت في ذلك الوقت ولم أكن أقدر أن أعطي أكثر من ذلك في الملعب، وأردت منح فرصة للاعبين الصغار، وأن أنقل خبراتي كمدير للكرة في المنتخب الأولمبي للاعبين الصغار، والذين سنرى منهم مستقبل وأداء باهر في الأولمبياد .





- ما هي أفضل لحظة وأسوأ لحظة في مسيرتك الكروية؟





أكيد كل لحظة تحقيقي لبطولة هي سعيدة، وأسوأ اللحظات عندما أخسر أخرى، لكن تظل أفضل لحظة في مسيرتي وأسعدها هو تأهلي مع المنتخب السعودي لكأس العالم 2006 والمشاركة في البطولة.





ما السيناريو الأفضل من وجهة نظرك بالنسبة للموسم الحالي؟ هل أنت مع إلغاء الدوري أم استكماله؟.. وإذا تم إلغائه هل سيؤثر ذلك على المنتخب الأولمبي؟





أتمنى من الله أن يفرج الأمور ويزيل الوباء والكرب الذي يمر على العالم بسبب كورونا، إلغاء الدوري شيء صعب جدًا، أنا مع استكمال الدوري بعد السيطرة على فيروس كورونا.. إلغائه سيكون ظالمًا لأنه هناك العديد من الأندية التي استعدت للدوري، وصرفت مبالغ طائلة، وفي حال إلغاء الدوري فسيكون هذا الأمر ظالمًا لهم.





إذا ألغي الموسم فسيؤثر ذلك الأمر بالطبع على لاعبي المنتخب الأولمبي، قوة اللاعب تكمن في مشاركته في المباريات وليس التدريب في المنازل أو الصالات المغلقة، تظل كرة القدم إحساس بالمكان وإحساس بالملعب.





- هل أنت مع منح الهلال لقب الدوري حال إلغائه؟





أنا مع استكمال الدوري ، لكن في حال إلغائه وتم منح اللقب لنادي الهلال فرأيي أنه سيكون أمرا غير عادلا، المنافسة مازالت قائمة مع نادي النصر، لذا لا أعتقد أن أمر حسم اللقب سيتم بتلك الطريقة، ويظل القرار الأخير للإتحاد السعودي لكرة القدم.

- هل ترى أزمة في خطوط الدفاع في الأندية والمنتخبات السعودية في الوقت الحالي؟

بالعكس، أرى أن خط الدفاع في المنتخب الأولمبي قوي للغاية، ودليل على ذلك استقبالنا لهدفين فقط في بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد، وقوة الدفاع تأتي من قوة التكتيك الفني للمدرب.

- جاورت محمد بركات عندما لعبتما للأهلي السعودي.. هل لك ذكريات معه ؟

محمد بركات كان من أجمل اللاعبين أداء وخلقًا ، كان من اللاعبين الفكاهيين جدا وكان لديه حس فكاهي وحركات جميلة في المعسكر، كانت لدينا مباراة نهائي البطولة العربية في اليوم التالي، ذهبنا لغرفنا في فندق المعسكر للنوم، خرج بركات لساحة الفندق في الواحدة مساء ، وأخذ يغني بأعلى صوت: "بكرة هناخد النهائي"، الكل صحي، كان موقف طريف وكنا مندهشين من تصرفه، وبالفعل أخذنا البطولة في اليوم التالي



- ما رأيك في مسيرة اللاعب الأنجولي فلافيو مع الشباب بعد رحيله عن النادي الأهلي، وهل تراجع أدائه معكم عن أدائه في الأهلي؟





فلافيو قدم كثيرا للشباب، لكن عدد المواسم مع الشباب كان أقل من التي لعبها مع الأهلي، في أول مواسمه مع الأهلي لم يسجل سوى هدف وحيد، لكنه بعد ذلك انفجر وأصبح ماكينة أهداف، وفي الشباب سجل معنا أهدافا كثيرة ولعب معنا مباريات ممتازة..





- مَن مِن اللاعبين تراه خليفتك في الملاعب السعودية؟





من الصعب أن أقول أن لي خليفة في الملعب، لأن كل لاعب لديه شخصية وكاريزما معينة، يحب أن يكون مختلفا وأن يكون المدافع الأفضل في الكرة السعودية، أتمنى من جميع المدافعين أن يقدموا الأفضل، ولا يفكروا أن يكونوا خليفة لأي حد لأن لهم اسمهم وكيانهم وشخصيتهم.





ما الرسالة التي تود أن توجهها للجمهور بخصوص فيروس كورونا؟





رسالتي للمقيمين في السعودية وخارج السعودية وفي جميع أنحاء العالم، التقيد والالتزام بالقرارات التي تصدر من الحكومات والرؤساء والملوك، لأن الدولة تصرف المليارات لعلاج هذا الوباء، ونجد أناس مستهترين تخرج من بيوتها ولا تلتزم بالتعليمات بالمكوث في المنازل، أقول لكم خليكم في بيوتكم وندعي الله بأن يرفع الوباء عنا جميعًا.

هو واحد من أفضل من شغل مركز قلب الدفاع في الكرة السعودية ، لعب لصفوف نادي أهلي جدة السعودي وأبدع وتوج معه بالبطولة العربية للأندية، ثم انتقل لإعارة في نادي الريان القطري ومن ثم الذهاب لنادي الشباب، ليكمل مسيرته حتى تعليق حذائه عام 2014.