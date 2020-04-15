وكيل تعليم سوهاج يبحث مشكلة شبكات الإنترنت بمدارس المنشاه

تفقد اليوم، ماهر عبدالخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج،، عددا من المدارس التي تضم منافذ صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بمركزي المنشاه والعسيرات جنوبي المحافظة.





وقال عبدالخالق، إن جولته شملت تفقد مدارس: أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، أولاد سلامة الابتدائية، ومركز توزيع مدرسة العسيرات الإعدادية، مشيرًا إلى أنه رافقه خلال الزيارة كل من محمد أبو الفضل، مدير الإدارة التعليمية بالمنشاة، محمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة، عبد الباسط الشعيبي مسئول العلاقات العامة بالإدارة، ومسئولو التطوير بالإدارة.





وأشاد عبد الخالق، بالجهود المبذولة من قبل الإدارة والعاملين بها في تذليل جميع العقبات أمام المواطنين المستفيدين من المنحة، مع التأكيد على ضرورة توفير أماكن مناسبة لانتظار المواطنين مع مراعاة الجلوس على مقاعد متباعدة لمنع التكدس والزحام.





وفي سياق متصل عقد "عبد الخالق" اجتماعًا بقيادات الإدارة، شدد خلاله على ضرورة التنسيق بين المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية التي تقع في نطاق جغرافي واحد، لتكوين مجموعات عمل فيما بينها لحل مشكلة عدم توافر وصلات نت في بعض المدارس وعجزها عن إعداد الفصول الافتراضية على المنصة الإلكترونية "Edmodo"، بحيث يتم استغلال إمكانيات المدارس الثانوية ووصلات الإنترنت بها، لمساعدة المدارس الابتدائية والإعدادية القريبة والتي لا تضم وصلات نت لتفعيل منظومة المشروعات البحثية والدخول على المنصة ومتابعة أبحاث الطلاب وارشادهم .