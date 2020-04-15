صحة قنا تتسلم 5 أجهزة تنفس صناعي جديدة للحميات والصدر

تسلمت مديرية الصحة والسكان بقنا، 5 أجهزة تنفس صناعي جديدة، اليوم الأربعاء، ضمن عدد من الأجهزة الجديدة المقرر مد مستشفيات قنا بها خلال الفترة القادمة.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الأجهزة الجديدة، تم تسليم 3 أجهزة منها لمستشفي الحميات، وجهازين لمستشفى الصدر بمدينة قنا، لتقديم خدمة متكاملة للمرضى المترددين على هذه المستشفيات.

وأضاف محافظ قنا، بأن دعم قطاع الصحة بالأجهزة والمعدات الحديثة يأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى في كافة مستشفيات المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلي أن الدولة لا تألوا جهدًا في توفير المستلزمات والأجهزة الطبية المختلفة لقطاع الصحة بقنا، حرصًا على حياة المرضى وتخفيفًا من معاناة التي يتكبدها بعضهم بحثًا عن العلاج خارج المحافظة.

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