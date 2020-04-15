بـ فرمان من كارتيرون | الزمالك يدرس الاطاحة بـ أوناجم من أجل الصفقة الجديدة

كشفت تقارير مغربية، عن استغناء حميد أحداد أو محمد اوناجم لـ ضم وليد الكرتي نجم الوداد المغربي بعد قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.





وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، إن كارتيرون يدرس فى الوقت الحالي الأسماء المرشحة بالانضمام والراحلين عن الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة أنه وضع وليد الكرتي كأولوية ضمن التعاقدات الجديدة.





وأوضحت الصحيفة، أن التقليص المحتمل لعدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المصرية خلال الموسم المقبل، يدفع كارتيرون للاستغناء عن واحد من الثنائي محمد أوناجم أو حميد أحداد لضم الكرتي.





وشددت الصحيفة على أنه من الوارد أن يستغني كارتيرون عن الثنائي المغربي دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بمواطنهما أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي في قائمته.



