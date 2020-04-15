آيات إبطال السحر ..لفك وحرق العقد وتحصين النفس من الجن

آيات إبطال السحر من القرآن وأدعية إبطال السحر دعت الحاجة إليها مؤخرًا بسبب ضعف النفوس ولجوء الكثيرين لأعمال السحر ووقوعهم فريسة سهلة للسحرة والمشعوذين والشياطين، ايات ابطال السحر مكتوبة من القرآن وأدعية إبطال السحر تختلف بحسب أنواع أعمال السحر ، والتي تتوقف على الغرض من اعمال السحر ، والسبب من السحر لفلان هل تفريق أو تعطيل عن العمل أو إمراض الشخص المسحور أو صده عن الصلاة والدين والعبادة والالتزام إلى آخره من الأسباب، إلا أن هناك آيات إبطال السحر مكتوبة وأدعية ابطال السحر بكل أنواعه وردت بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، فقد ترك لنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم إرثًا غنيًا من ايات ابطال السحر مكتوبة من القرآن وأدعية إبطال السحر بكل أنواعه وأيا كانت قوته وتأثيره.



