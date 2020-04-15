AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم كورونا .. ميركل : المدارس في ألمانيا ستعاود نشاطها تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:37 م
ميركل
ميركل
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المدارس الألمانية ستعاود نشاطها تدريجيا اعتبارا من 4 مايو .


وأوصت المستشارة الألمانية المواطنين بوضع الكمامات أثناء ركوبهم لوسائل النقل وفي المتاجر.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم حاجز الـ 126 ألف حالة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليوني حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 484 ألف شخص.


كما تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد مليون شخص في أوروبا أي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، وبتسجيل مليون و3284 إصابة بينها 84 ألفا و465 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف محرج لـ أنجيلا ميركل.. وزير الداخلية يرفض مصافحتها | فيديو

كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.. ميركل تتوجه بطلب إلى الاتحاد الأوروبي

كورونا حول العالم.. أمريكا تحاربه بنشر الحرس الوطني.. إيطاليا تتحول لمختبر أوروبي.. ميركل تحذر مواطنيها من أيام أسوأ.. والصين تعلن تجاوز ذروة الوباء.. الصحف السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات

ألمانيا تتكيف مع فيروس كورونا..خبير يوضح كيف عادت للحياة..فيديو

كندا تسجل 1359 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

هل شرط قراءة القاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

سيد عبدالحفيظ: فايلر يرغب في عودة 3 لاعبين لـ الأهلي

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. 5 صور تبرز جمال وأنوثة هيفاء وهبي فى شهر أبريل

جريئة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة فساتين هيفاء وهبى بعد تصدرها التريند

مكياج جذاب وإطلالة محتشمة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها