رغم كورونا .. ميركل : المدارس في ألمانيا ستعاود نشاطها تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المدارس الألمانية ستعاود نشاطها تدريجيا اعتبارا من 4 مايو .









وأوصت المستشارة الألمانية المواطنين بوضع الكمامات أثناء ركوبهم لوسائل النقل وفي المتاجر.





وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم حاجز الـ 126 ألف حالة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليوني حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 484 ألف شخص.









كما تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد مليون شخص في أوروبا أي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، وبتسجيل مليون و3284 إصابة بينها 84 ألفا و465 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.