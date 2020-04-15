في اليوم الـ 23 للحملة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر 30 شارعا وميدانا بـ الجيزة.. صور

فى اليوم الـ 23 لحملة التعقيم:

مكاتب أبو العينين تواصل تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد

الحملة تجوب شوارع وحواري وأزقة البكباشى والقصبجى والمنيب والقرصاية وبين البحرين وساقية مكي والجيزة بحري

محافظ الجيزة:

مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولى فى الحرب على كورونا

حملة شاملة للنظافة ورفع القمامة .. وتوزيع الكمامات وسط ترحيب واسع من المواطنين









تواصلت لليوم 23 على التوالى حملة التعقيم والتطهير التى تنفذها مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بدائرة الجيزة، وقامت فرق العمل التابعة للمكاتب اليوم بتعقيم وتطهير 30 من شوارع وميادين بالإضافة إلى فرع البنك الزراعي ومكاتب البريد بجنوب الجيزة التى يتم منها صرف منحة العمالة غير المنتظمة ليصل إجمالى عدد الشوارع التي تم تعقيمها هذا الأسبوع إلى 163 شارعا.









قامت فرق العمل التابعة للحملة برش المطهرات بواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى تعقيم المساجد والكنائس والمدارس بهذه الشوارع كما قامت بتوزيع الكمامات على المواطنين ونظمت حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا.









ومن ضمن الشوارع والأماكن التى قامت الحملة بتطهيرها اليوم مسجد الخلفاء الراشدين شارع الخلفاء الراشدين وزقاق البيطار وزقاق الدرملي وحارة مهران حسين وشارع البدري وحارة العجماوي وشارع العشش وكتاب الباشا وزقاق عناني وزقاق النمر وحارة الباشا وحارة رواش وحارة ذو النورين وحارة أبو شنب وشارع مدكور من شارع سعد وحارة المنياوي وشارع جامع شبيطه وحارة البشري وشارع إبراهيم خليل وحارة البحيري وشارع جواد حسني من المأمون وشارع مدرسة المحافظة علي القرآن الكريم ومدرسة عمر بن عبد العزيز وشارع خوفو وحارة فهمي وحارة محمد زاهر من شارع خوفو وحارة الدرس من ش خوفو وشارع أحمد وهدان وعطفة شنان من ش خوفو.









وللأسبوع الثانى على التوالى شاركت مكاتب أبو العينين فى تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقبلها صرف المعاشات وتواجد أعضاء فرق العمل التابعة لأبو العينين بمكاتب البريد وفرع البنك الزراعى، حيث قامت بتجهيز أماكن ومقاعد الانتظار وعلى مسافات متباعدة خارج المكاتب كما قاموا بتنظيم المستحقين لصرف المنحة لمراعاة عدم التكدس وعدم الازدحام وترك المسافات الآمنة بينهم.









يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشاد بجهود مكاتب النائب محمد ابو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية وأضاف أنها تؤدى دورا بطوليا فى الحرب على فيروس كورونا بدائرة الجيزة وأوضح أنها تساعد أجهزة المحافظة في مكافحة الوباء عن طريق تعقيم وتطهير جميع شوارع ومؤسسات حى جنوب الجيزة، وأشار راشد الي التعاون التام بين المحافظة والنائب في مجالات الخدمة الاجتماعية والمجتمعية.







