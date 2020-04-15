بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

يعد الإمساك مشكلة شائعة جدًا يمكن أن تحدث في أي وقت، سواء كانت تغييرات في النظام الغذائي أو مشاكل في النوم أو إجهادًا أو عادات في أسلوب الحياة، الشعور ليس فقط غير مريح ولكنه مؤلم في نفس الوقت، في حين أن شرب الماء أفضل طريقة للحفاظ على الإمساك ، لكن هناك العديد من الملينات الطبيعية التي يمكنك تناولها للحفاظ على صحة حركة الأمعاء.









- بذور السمسم





تساعد بذور السمسم في توفير الرطوبة للأمعاء، تناول بذور السمسم يمكن أن يوفر لك الراحة من مشاكل الإمساك، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأبحاث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية ، فإن بذور السمسم ليست مجرد ملينات طبيعية فحسب ، بل يمكن أيضًا إضافتها إلى السلطات والحبوب.









- النعناع





إذا كنت تعاني من الإمساك ، فإن شاي النعناع هنا من أجلك، من كونه ملينًا طبيعيًا إلى تحفيز الهضم، يساعد شاي النعناع على التخلص من الإمساك بسرعة، فقط أضف بعض أوراق النعناع إلى الشاي مع بعض الزنجبيل. بينما يريح النعناع عضلات الجهاز الهضمي، يساعد الزنجبيل في توليد المزيد من الحرارة في الجسم. ستعمل المكونات معًا مثل السحر لتوفر لك الراحة من الإمساك









- زيت الخروع





وفقًا لكليفلاند كلينيك ، فإن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع على معدة فارغة سيحصد نتائج في غضون ثماني ساعات تقريبًا.





عند استهلاك زيت الخروع يتحلل إلى مركبات أصغر مما يحفز الأمعاء الكبيرة والصغيرة، سيخفف هذا الجهاز الهضمي ويخفف من مشاكل مثل الإمساك



