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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 455 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حيث سلجت إسرائيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 12.501 شخصا.

كما سجلت إسرائيل 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي وفيات كورونا لديها إلى 130 شخصا.

إلى ذلك، شارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقالا من مجلة "فوربس" الأمريكية زعم  أن إسرائيل أكثر البلاد أمنا في العالم من الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي توجد به عدة دول حول العالم لم تتضرر بشكل يذكر من فيروس كورونا.

إلى ذلك، تجاوز عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في العالم حاجز النصف مليون شخص، وبحسب الأرقام المعلنة من قبل دول العالم المصابة بفيروس بوباء فيروس كورونا، فقد تعافى من فيروس كورونا 507.890 شخصا حول العالم.

فيما تجاوز عدد الوفيات حول العالم حاجز الـ130 ألف شخص، بواقع 132.892 شخصا، وووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، مليوني و51 ألف و29 شخصا.
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