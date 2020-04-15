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قبل ما تتسوق علشان رمضان .. 4 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:30 م
قبل ما تتسوق عشان
قبل ما تتسوق عشان رمضان .. 4 نصائح للوقاية من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
مع قدوم شهر رمضان الكريم، يتجه الكثير من المواطنين إلى الأسواق لشراء احتياجات المنزل، ولكن تختلف تلك العادة لهذا العام نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتابعها لعدم الإصابة بـ فيروس كورونا.


أشار موقع بولد سكاي الى أن فيروس كورونا  يمكن أن يبقى على الأسطح، مثل البلاستيك أو الورق المقوى المستخدم لتغليف المواد الغذائية التي قد يكون لمسها شخص مريض، لذلك من المهم أن تأخذ عناية إضافية وإجراءات وقائية أخرى أثناء القيام بالتسوق من البقالة وكذلك التعامل مع البقالة وتخزينها في المنزل.


نصائح عند التسوق للوقاية من فيروس كورونا المستجد :

- احمل معك مطهرًا عند الخروج لشراء البقالة.

- ارتدِ القفازات أثناء حمل الفواكه والخضروات حيث تلامسها العديد من الأيدي وتخلص منها بعد استخدامها.

- تعقيم أو غسل اليدين بعد لمس عربات التسوق أو المقابض أو آلات الدفع.

- بمجرد عودتك إلى المنزل، اترك كيس البقالة في الخارج واغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول.

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