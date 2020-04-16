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فيديو جراف

فيديوجراف.. نجاة فنانة وشقيقتها من ماس كهربائي

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:59 م
ريم عبد الله
ريم عبد الله
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ايمان عبداللطيف

ريم عبد الله ممثلة سعودية عُرفت أثناء ظهورها في مسلسل "طاش ما طاش" مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي عام 2006، نشب حريق كبير داخل منزلها بسبب ماس كهربائي مما أدى إلى  حدوث حمل كهرباء زائد ونشب الحريق.  

        

وحكت تلك التجربة من خلال فيديو قائلة: "انهبلنا لما صعد الدخان من النار وأعطى جهاز إنذار الحريق انذارًا فركضنا لنتفاجأ بكل شيء يحترق مع دخان كثيف والحمد لله انطفأت النار".


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ولمزيد من التفاصيل حول الحريق الذى نشب فى منزل ريم عبد الله ممثلة سعودية،  تابعوا الفيديوجراف التالى.                                                 

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