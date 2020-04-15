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محافظات

تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

واصلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملات التطهير والرش والتعقيم لجميع المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن عملية التطهير شملت اليوم 36 منشأة حكومية في 4 مراكز إدارية بواقع 10 في مركز بلاط، و4 في مركز باريس، و12 في الفرافرة، و10 بمركز الخارجة.

أكد الزملوط، أنه جري بمركز الخارجة تطهير موقف القري بحي المروة وموقف الشعلة وموقف المحافظات ومستشفى الخارجة العام وديوان عام الوحدة المحلية ومستشفى الحميات والقمسيون الطبي والمركز الطبي بالزهور ومكتب الصحة، أما مركز الفرافرة، فجرى تطهير وتعقيم الوحدة المحلية والوحدة الصحية بقري أبو هريرة والوحدة المحلية والوحدة الصحية بقري الخير والنماء ووحدة إطفاء الكفاح الوحدة المحلية لقري النهضة ووحدة النهضة الصحية والبريد والكنيسة وكمين الفرافرة ومستشفى الفرافرة المركزين، وفي مركز باريس جرى تعقيم وتطهير إدارة مكتبة الطفل ومكتب تشغيل باريس وبنك مصر، وفي مركز بلاط جرى تعقيم وتطهير إدارة التموين وإدارة الميكانيكا وإدارة الشباب وبنك مصر وقرى مرزوق وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالقديمة ومحطة المياه ومركز الشباب والوحدة المحلية والوحدة الصحية ومركز الشباب بقري الزيات.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

ياتي ذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19" ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.

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تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد
تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد
تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد
تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد
تعقيم 36 منشأة وهيئة حكومية في مراكز الوادي الجديد
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