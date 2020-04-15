رغم اعتراض بعض الطلاب على منظومة التعليم عن بعد.. الجامعات تؤكد نجاحها

انتشر مؤخرا حالة من الاستياء بين عدد من الطلاب لعدم قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية ، بينما كان هناك حالة رضاء من طلاب آخرين علي منظومة التعليم عن بعد ونجاحها.









ومن جانبه قال الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن منظومة التعليم عن بعد استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال فترة وجيزة مشيرا إلى أنه يمكن القول إن وزارة التعليم العالي ووفرت كل السبل لتوفير المادة العلمية للطلاب.









لجامعة تعمل علي تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد حيث توفر للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة ، ويمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاح كبير منذ انطلاقها.













وأضاف "سبع" في تصريح لموقع "صدى البلد" ، أن هناك جامعات عملت على توفير هذه السبل للتعليم عن بعد بجانب المنصات التعليمية التي تم توفيرها بالمجان، من خلال إطلاق تطبيقات تعليمية وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أعضاء هيئة التدريس يقدمون مجهود كبير من أجل التواصل مع الطلاب.









وأضاف أن أعضاء هيئه التدريس بجامعة الزقازيق وبالأخص يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة على استفساراتهم، ابتكروا طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.













كما أكد الدكتور محمود عبد اللطيف مسؤول المكتب الإعلامي لجامعة الزقازيق، أن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نجاحها في وقت قصير لذا هي مستمرة حتى الآن حيث استفاد منها الطلاب









واضاف : كانت هناك بعض المعوقات التي تم علاجها لتسهيل عملية التواصل على الطلاب حيث تم تأسيس مدونات وقنوات علي موقع يوتيوب لعرض المحاضرات، كما أتاح الأساتذة للطلاب التواصل على الواتس اب أو من خلال الاتصالات الهاتفية.

















وأشار إلى أنه تم توفير المنصات التعليمية مجانا للطلاب، بينما يوجد دعم كبير من الوزارة ورئيس الجامعة لتسهيل العملية التعليمية علي الطلاب، فليس هناك عوائق كبيرة يمكن القول أنهم تمنع استمرار التعليم عن بعد.













وكان قد أكد أن أعضاء هيئة التدريس يبذلون قصارى جهدهم للتواصل مع الطلاب سواء عن طريق التليفونات أو تطبيق الواتس اب والايميل .













واضاف عبد اللطيف في تصريح لـ صدى البلد ، أنه فور تعليق الدراسة وتطبيق قرار التعليم عن بعد بادر بعض أعضاء هيئة التدريس بتقديم افكار مبتكرة لتسجيل المحاضرات والتواصل مع الطلاب حيث قاموا بعمل ستوديوهات خاصة بهم ، مشيرا إلى أن قرارات اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا لم تعوق سير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة تدعم منظومة التعليم عن بعد بتقديم المحاضرات مكتوبة أو مسجلة وأيضا بالفيديو.





















بينما كان هناك حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول منظومة التعليم عن بعد ومدى جدواه بالنسبة للطلاب، حيث دشن الطلاب عددا من الهاشتاجات والتي كان على رأسها #إحنامش عارفين نذاكر أونلاين، و#إلغاءالفصل الدراسي الثاني"، بينما توجهت مطالب البعض لإجراء الامتحانات من خلال مشاريع بحثية.









ومن جانبه .. أكد أحمد سعد، أحد الطلاب بكلية الآداب، أن المذاكرة" اون لاين" صعبة على الطلاب فيوجد صعوبة في الفهم وتوجيه بعض الاستفسارات للاساتذة، كما أن هناك العديد من الطلاب لا يجيدون التعامل مع الإنترنت ويجدوا صعوبة في التعامل مع مواقع الجامعات.









وأشار محمد صبحي أحد طلاب جامعة القاهرة، أتمنى إلغاء الامتحانات لأن النزول سيمثل خطرا على الطلاب، لذا أتمنى لو أن تقدم الوزارة الامتحانات عبر الإنترنت أو يتم تقديم مشروع بحثي كبديل لها.







