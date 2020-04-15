تطهير ١٠٣١ منشأة و ١٦٠ شارعا و ٧ مواقف أجرة بـ ٥ مدن في قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده وقفط ونجع حمادى وفرشوط والقرى التابعة لها من تطهير ١٠٣١ منشأة و ١٦٠ شارعا و ٧ مواقف لسيارات الأجرة وموقع للعمل.

وأضاف الداودي، بأن أعمال التطهير تمت بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين أمس واليوم.

أوضح الداودى، بأن المنشآت التى تم تطهيرها شملت ٧٢ مؤسسة حكومية، ٦٩٨ منزلا، ٢٦١ محلا، موزعين علي 5 مراكز بالمحافظة.

وأشار الداودي، إلي أن حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن، مستمرة كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

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