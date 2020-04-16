بـ مكياج صاخب.. سيمون تفاجئ متابعيها
الخميس 16/أبريل/2020 - 01:45 ص
سيمون
شاركت الفنانة سيمون جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الخاص على إنستجرام، حيث ظهرت بملامحها الشرقية والمميزة، وهو ما دفع متابعيها إبداء إعجابهم بها. وظهرت سيمون في الصورة وهي ترتدي حجابا باللون الأحمر، فيما تركت شعرها منسدلا أسفل الحجاب على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية.
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وأكملت سيمون إطلالتها بمكياج صاخب للغاية، حيث قامت بإبراز جمال عينيها برسمة عينيها بالكحل الأي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه. ولم تتكلف سيمون في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بملامحها البسيطة والمميزة.
اليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..