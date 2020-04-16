زوجة رامى عياش تتألق بإطلالة أسود في أسود

حرصت داليدا زوجة الفنان رامى عياش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة.
ظهرت زوجة رامى عياش فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت جلد أسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون والقماشة أيضا، مما منحها إطلالة جذابة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.
وانتعلت زوجة رامى عياش بوت طويلا باللون الأسود يصل إلى حدود الركبة، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون أيضا.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة رامى عياش على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.