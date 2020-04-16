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فن

بعد صورة جديدة لها.. الجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك الشهيرة بـ فيحاء

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:12 ص
نيفين مندور
نيفين مندور
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آيه عاطف
احتلت الممثلة نيفين مندور، الشهيرة بـ "فيحاء" قائمة البحث جوجل، وذلك بعد خروجها من السجن، وهي بطلة فيلم "اللي بالي بالك" لـ محمد سعد.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة نيفين مندور فى أحدث ظهور لها وهى إحدى النجمات اللواتي اعتزلن التمثيل منذ فترة ولعل من أبرز أعمالها فيلم "اللى بالى بالك" مع محمد سعد. 

وجاء ظهور نيفين مندور خلال حضورها حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها وبدا عليها علامات التغيير الذي طرأ على وجهها. 

وشهدت الصورة عديد من التعليقات حيث جاء تعليق البعض بأن طرأت على شكلها عديد من التغيرات بينما رأى بعض المتابعين أنها ليست تغييرات كبيرة فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر على وجهها بوضوح.

يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد ألقت القبض عليها مقبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالي وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

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