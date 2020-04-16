لا دليل على ذلك.. أول تعليق صيني على صنع فيروس كورونا في مختبر ووهان

علق وزير الخارجية الصيني المزاعم الأمريكية التي تفيد بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد معامل معهد ووهان الصيني في فبراير الماضي؛ مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن فيروس "كوفيد-19" في المختبر.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس، إن إدارته تحقق فيما إذا كان فيروس كورونا خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، مضيفًا: "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".





ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله: ""نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين، ويجب على حكومة بكين الاعتراف بحقيقة منشأة، فمعمل ووهان يقع على بعد أمتار قليلة من السوق، ونحن نعكف في الوقت على التحقيق في هذا الأمر".





وذكرت مصادر للشبكة الأمريكية أن الحكومة الصينية "تسترت" على أصل الفيروس، وألقت باللوم على الأسواق في مدينة ووهان وذلك حينما بدأ فيروس كورونا في الانتشار على مستوى دولي واسع.





أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن رسالة دبلوماسية خرجت من السفارة الأمريكية في بكين إلى واشنطن عام 2018، كانت من الممكن أن تحدث فارقًا يجنب العالم أزمة كورونا، لكن المسؤولين لم يعطوها اهتماما كافيًا، حيث حذرت الرسالة من سوء معايير السلامة في معمل ووهان.





وبحسب الرسالة، فقد أكد المسؤولون أن إحدى التجارب التي تدور حول فيروسات الخفافيش التاجية قد تصبح كابوسًا عالميًا.





وبعد زيارات عديدة للمختبر من دبلوماسي أمريكي في ووهان، وباحث علمي في السفارة الأمريكية في بكين، في أوائل عام 2018، أصبح المسئولون الأمريكيون قلقين بشأن بحوثات صينية غير آمنة، وأرسلوا فورا رسالتين إلى واشنطن، مطالبين المساعدة بتشديد بروتوكولات السلامة الخاصة بمختبر ووهان.





وجدير بالذكر أن معهد ووهان الصيني قد نفى، في فبراير الماضي، الشائعات التي تفيد بأن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.