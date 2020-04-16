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أخبار البلد

«الهجرة» تجري اختبار PCR للعاملين بالوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإجراء تحليل الأجسام المضادة "PCR" لجميع العاملين، والمستخدم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وذلك للتأكد من صحة وسلامة العاملين بالوزارة.

وتم إجراء التحليل بمقر الوزارة لـ٧٠ من العاملين بالوزارة تتقدمهم السيدة وزيرة الهجرة، وجاءت نتيجة التحليل "سلبية" لجميع العاملين. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للعاملين بوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك بهدف الحد من احتمالية انتشار الفيروس بين المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل تم بالتعاون مع شركة برايم جروب ومعامل scoop ضمن سلسلة إجراءات قامت بها الوزارة مؤخرًا، تمثلت في الكشف الحراري للموظفين للتأكد من عدم وجود أي أعراض فيروس كورونا المستجدّ، وكذلك توفير وسائل التعقيم داخل الوزارة، والاستجابة لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الحضور من الموظفين للحدّ من الاختلاط.
«الهجرة» تجري اختبار PCR للعاملين بالوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد
«الهجرة» تجري اختبار PCR للعاملين بالوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد
«الهجرة» تجري اختبار PCR للعاملين بالوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد
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