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فن

شاهد.. حلا شيحة تشوق جمهورها ببوستر خيانة عهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت حلا شيحة في الصورة خلال بوستر مسلسله الرمضاني " خيانة عهد " وعلقت قائله : خيانه عهد إن شاء الله .

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎
 
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