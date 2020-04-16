شاهد.. حلا شيحة تشوق جمهورها ببوستر خيانة عهد





وظهرت حلا شيحة في الصورة خلال بوستر مسلسله الرمضاني " خيانة عهد " وعلقت قائله : خيانه عهد إن شاء الله .





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .