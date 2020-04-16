شاهد.. حلا شيحة تشوق جمهورها ببوستر خيانة عهد

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت حلا شيحة في الصورة خلال بوستر مسلسله الرمضاني " خيانة عهد " وعلقت قائله : خيانه عهد إن شاء الله .مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا وخالد أنور من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب. View this post on Instagram #خيانةعهد #فرح #رمضان٢٠٢٠ ان شاء الله Styled by my beauty @maigalal Shirt @dolcegabbana Makeup @makeup_ahmedshawky Hairdresser @haithamdahab00 A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Apr 16, 2020 at 2:24am PDT