AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منها الاعتماد على الناشئين.. مرتضى منصور يعلن 5 مفاجآت لجماهير الزمالك

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
منتصر الرفاعى

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن 5 مفاجآت مدوية خلال الساعات القليلة الماضية حول العديد من القضايا التي تشغل الجماهير البيضاء.


وتمثلت المفاجأة الأولى والثانية التى أعلن عنها مرتضى منصور، هي قراره بوضع سقف مالي لتعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والاعتماد على قطاع الناشئين بشكل كبير في تدعيم المراكز الهامة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.


وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "من الآن الزمالك لن يدفع أكثر من 5 ملايين جنيه في أي صفقة سيتم التعاقد معها، يجب وضع سقف لإنهاء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار لاعبي الدوري المصري".


وأضاف: "من كان يدفع أموالا طائلة في الصفقات أنهى تواجده في الدوري المصري ورحل خارج البلاد".


وتابع: "خلال الفترة المقبلة سيتم بشكل كبير الاعتماد على قطاع الناشئين في الزمالك لتدعيم الفريق الأول في النادي، وسيتم تصعيد 3 أو 4 لاعبين من القطاع كل موسم".


ورفض مرتضى منصور فى مفاجأة ثالثة قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الدوري في الموسم المقبل، مؤكدا أنه "خراب بيوت" للأندية التي لديها عقود مع الأجانب تمتد لعدة مواسم.


أما المفاجأة الرابعة، فجاءت عن قضية حمدي النقاز، لاعب الزمالك الهارب، حيث قال مرتضى منصور: "سأثبت للجميع صحة موقف الزمالك في قضية حمدي النقاز من خلال عدة مستندات هامة ستظهر غدًا، وهناك مستندات هامة تمت سرقتها من ملف القضية في مقر فيفا النادي سدد جميع مستحقات اللاعب المالية حتى شهر أبريل الجاري، واللاعب مديون للنادي بمبلغ مليون جنيه، ولدي تسجيل صوتي للاعب وهو يعترف بالحصول على مستحقاته كاملة".


وجاءت المفاجأة الخامسة فى قرار مرتضى منصور بعودة أحمد رفعت، الجناح الهجومى للفريق والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم المقبل في ظل الحاجة لجهوده الفنية.


وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور قرر عودة أحمد رفعت لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل بناءً على رغبة من باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الذي طلب إنهاء إعارة اللاعب وعودته لصفوف الفريق".


وعبر اللاعب عن سعادته بقرار الزمالك بعودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وأكد أنه يجتهد في تطوير مستواه الفني ليثبت أحقيته في التواجد والحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ماذا قدم ثلاثى الزمالك المعار قبل حسم قرار عودتهم للقلعة البيضاء الموسم المقبل؟

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات التعاقد مع نجم بيراميدز .. فيديو

عمر جابر في الزمالك 4 مواسم .. تفاصيل

أخبار الزمالك.. عمر جابر في ميت عقبة لـ 4 مواسم.. وكريم بامبو يطلق تصريحات نارية

ترشيحاتنا

بعد وفاته .. 5 صور نادرة لـ أحمد دياب مع حماه رشدي أباظة

هل ابتلاع دم نزيف اللثة يبطل الصوم .. لجنة الفتوى تجيب

عشرة العمر.. نهال عنبر تنعى الفنان أحمد دياب.. شاهد

جريء ولافت.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا في عيد ميلادها الـ 50

الداخلية: الإفراج عن 460 من نزلاء السجون

اليابان تعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلبها من الوزيرة.. تشغيل وحدة PCR كاشفة لفيروس كورونا بسوهاج

تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

بعد طول انتظار.. تسريب سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2021