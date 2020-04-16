منها الاعتماد على الناشئين.. مرتضى منصور يعلن 5 مفاجآت لجماهير الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن 5 مفاجآت مدوية خلال الساعات القليلة الماضية حول العديد من القضايا التي تشغل الجماهير البيضاء.





وتمثلت المفاجأة الأولى والثانية التى أعلن عنها مرتضى منصور، هي قراره بوضع سقف مالي لتعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والاعتماد على قطاع الناشئين بشكل كبير في تدعيم المراكز الهامة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.





وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "من الآن الزمالك لن يدفع أكثر من 5 ملايين جنيه في أي صفقة سيتم التعاقد معها، يجب وضع سقف لإنهاء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار لاعبي الدوري المصري".





وأضاف: "من كان يدفع أموالا طائلة في الصفقات أنهى تواجده في الدوري المصري ورحل خارج البلاد".





وتابع: "خلال الفترة المقبلة سيتم بشكل كبير الاعتماد على قطاع الناشئين في الزمالك لتدعيم الفريق الأول في النادي، وسيتم تصعيد 3 أو 4 لاعبين من القطاع كل موسم".





ورفض مرتضى منصور فى مفاجأة ثالثة قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الدوري في الموسم المقبل، مؤكدا أنه "خراب بيوت" للأندية التي لديها عقود مع الأجانب تمتد لعدة مواسم.





أما المفاجأة الرابعة، فجاءت عن قضية حمدي النقاز، لاعب الزمالك الهارب، حيث قال مرتضى منصور: "سأثبت للجميع صحة موقف الزمالك في قضية حمدي النقاز من خلال عدة مستندات هامة ستظهر غدًا، وهناك مستندات هامة تمت سرقتها من ملف القضية في مقر فيفا النادي سدد جميع مستحقات اللاعب المالية حتى شهر أبريل الجاري، واللاعب مديون للنادي بمبلغ مليون جنيه، ولدي تسجيل صوتي للاعب وهو يعترف بالحصول على مستحقاته كاملة".





وجاءت المفاجأة الخامسة فى قرار مرتضى منصور بعودة أحمد رفعت، الجناح الهجومى للفريق والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم المقبل في ظل الحاجة لجهوده الفنية.





وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور قرر عودة أحمد رفعت لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل بناءً على رغبة من باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الذي طلب إنهاء إعارة اللاعب وعودته لصفوف الفريق".





وعبر اللاعب عن سعادته بقرار الزمالك بعودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وأكد أنه يجتهد في تطوير مستواه الفني ليثبت أحقيته في التواجد والحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا.