رغم ضعف مناعته..مريض سكرى يهزم فيروس كورونا بالأعشاب والزعتر.. فيديو

روى شاب تونسي يعاني من مرض السكري، تفاصيل إصابته بكورونا المستجد، وكيف تمكن من هزيمة العدوى خلال أسبوعين أمضاهما في منزله قيد الحجر الصحي.





وقال المواطن التونسي محمد قزاح البالغ 32 عاما، فى لقاء على فضائية " العربية"، إنه أصيب بعدوى كورونا أثناء زيارة لفرنسا، مضيفا أنه شعر بالقلق بعدما علم بالأمر، لأنه يعاني من مرض السكري مما يجعله أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة للمرض.





وأضاف: "في الأسبوع الأول، عندما بدأت الأعراض وأكدت التحاليل أن جسمي حامل للفيروس، شعرت بضغط نفسي كبير، لأنني كنت وحيدا في المنزل وأعاني من المرض، إضافة إلى أنني مريض بالسكري درجة ثانية، وبرزت هواجس نفسية تقلقني".





وتابع: "لأنني مصاب بالسكري كنت أستخدم الأنسولين وجهاز مناعتي ليس جيدا دائما، وأدركت أنه يجب أن اكتشف حلا لدعم جهازي المناعي، خاصة أن وزارة الصحة تقول دائما إن المصابين بكورونا لا يمكنهم أن يستعملوا دواء آخر".



