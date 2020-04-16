AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى العملة وهذه حصيلة المضبوطات

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:06 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، ضبط فيها "شخصين".


وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (16000 جنيه مصرى– 800 دولار أمريكى – 150 يورو – 25 ليرة تركى) بما يعادل (15,307 – خمسة عشرة ألف وثلاثمائة وسبعة جنيه مصرى) بجملة (31,307 – واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأموال العامة تضبط 4 أشخاص يتاجرون فى العملة

6 متهمين و4 قضايا إتجار في العملة.. جهود الأموال العامة خلال 24 ساعة

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة

الداخلية حائط الصد لضبط جرائم الغش والاحتكار.. القبض على 3 سيدات يصنعن كمامات مغشوشة بأسيوط.. ضبط قضيتي اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة.. وإحباط محاولة تهريب 20 مليون عبوة شماريخ

بحوزتهم 688 ألف جنيه و1800 دولار .. «الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة

بحوزتهما عملات أوروبية وتركية.. سقوط تاجري عملة في الإسكندرية

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

برفقة زوجها.. أحدث ظهور لعبير صبرى عبر إنستجرام

الرقابة الإدارية: ضبط 318 الف كمامة وقفاز وعبوة مستلزمات تجميل بـ 4 محافظات

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات على شواطىء الاسكنرية.. تعرف عليها

خطوة غير مسبوقة.. ترامب يهدد بإغلاق الكونجرس بسبب التظاهرات ضد كورونا

نقيب الفلاحين: أزمة كورونا عادت بفوائد كثيرة على الفلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصم وفقير.. مواطن يناشد أصحاب القلوب الرحيمة إصلاح سقف منزله

مازدا 2023 بمواصفات بي إم دبليو.. تعرف على موعد صدورها

الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور