الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى العملة وهذه حصيلة المضبوطات

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، ضبط فيها "شخصين".









وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (16000 جنيه مصرى– 800 دولار أمريكى – 150 يورو – 25 ليرة تركى) بما يعادل (15,307 – خمسة عشرة ألف وثلاثمائة وسبعة جنيه مصرى) بجملة (31,307 – واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا).



