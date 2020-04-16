الفلاحين تكشف عن حقيقة ضبط لحوم حمير بمحلات شهيرة بمنطقة المعادي

كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، عن حقيقة ضبط عدد من المحلات التي تبيع لحوم الحمير ،وذلك عن طريق عمليات تتبع المدابغ وضبط جلود الحمير وبممارسة الضغوط على العاملين في المدابغ يتم التوصل الى طريق اللحوم والى اي مطاعم ذهبت هذة اللحوم.





حيث ان أصحاب المحلات يحصلون على ارباح من الجلود اعلى من اللحوم ،كما ان اسعار لحوم الحمير ارخص بكثير من لحوم المواشي خاصة في الوقت الحالي وارتفاع اسعار المواشي حيث ان جلود الحمير بزنس خاص.









واوضح الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم الخميس،ان المصريين شعب طيب بطبعه ،وللاسف اكل لحم حمير كتير جدا، لافتا ان لحوم الحمير رخيصة والجلود اسعارها مرتفعة ويتم تصديرها للصين بأسعار باهظة وهو مادفع اصحاب المحلات وتجار الجلود الى بيع لحوم الحمير للمواطنين حيث ان التخلص من لحوم الحمير برميها في القمامة سينكشف امرهم ، مشيرا الى ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على جميع محلات الكباب والكفتة في العديد من المحافظات لضبط لحوم حمير اخرى.





ولفت ابواللوز إلى أن كميات اللحوم التي تم ضبطها في ٣ محلات شهيرة تقوم بالبيع وتوزيع الوجبات السريعة على كورنيش المعادي في منطقة حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة والتي تبين انها لحوم من الفصيلة الخيلية والتي تحتوي في اللحوم المخلوطة في الكفته والكباب.



