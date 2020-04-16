بسبب الملل.. سيدة تكتشف عملة أثرية عمرها 500 عام في حديقة منزلها.. وهذه قيمتها

في واقعة لا تتكرر كل يوم، اكتشفت سيدة بريطانية في الثامنة والأربعين من عمرها عملة معدنية عمرها 500 عام في حديقة منزلها، وتُقدر قيمة هذه العملة الأثرية بحوالي 2500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 49 ألف جنيه مصري.





ووفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن فكرة البدء في البحث عن "كنز مدفون" جاءت لهذه السيدة "أماندا جونستون" بسبب شعورها بالملل أثناء تواجدها بمنزلها في إحدى ضواحي مدينة "بورتسموث" الواقعة جنوب شرق إنجلترا؛ وبعد أن قررت "جونستون" الاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن الخاص بنجلها "جورج" وشرعت في البحث عن "أي شئ مثير للاهتمام" في محاولة منها للتخلص من شعورها بالملل، كانت في انتظارها هذه المفاجأة.





وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالفها في البداية، حيث لم تتمكن من العثور سوى على عدد من المسامير، إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى عثرت فجأة على العملة الأثرية، التي يُعتقد أن تاريخها يعود إلى عصر ملك إنجلترا "هنري السابع"؛ ويُقدر وزن هذه العملة بـ5 جرامات.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه العملة ظلت متداولة لمدة 200 عام بداية من عام 1464؛ وبصفتها مالكة العقار، فإنه يحق لـ"جونستون" الاحتفاظ بهذه العملة، ولا يتعين عليها تسجيلها بشكل قانوني على أنها "كنز".





وقالت "جونستون" في تصريح لوسائل إعلام إنها لم تكن تستخدم سوى مجرفة صغيرة بالإضافة إلى جهاز الكشف عن المعادن عندما عثرت على العملة؛ وتابعت موضحة أنها تود الاحتفاظ بها، لكن في الوقت ذاته فإن بيعها أمر مغر بالنظر إلى قيمتها، إلا أنه لم تقرر بعد ما ستفعله بها؛ وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالملل وأرادت أن تجرب لمعرفة إذا ما كان في إمكانها إيجاد أي شئ مثير للاهتمام.



