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أخبار العالم

بسبب كورونا.. بوتين يوجه بتأجيل استعراضات يوم النصر العسكرية

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:47 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتأجيل الاستعراضات العسكرية والفعاليات الخاصة بمناسبة عيد النصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين، اليوم الخميس: "إن المخاطر الناجمة عن الوباء، الذي لم تتجاوز بعد ذروتها، وهي مرتفعة للغاية، وهذا الأمر لا يعطيني الحق في إطلاق الاستعدادات للاستعراض العسكري وباقي الفعاليات الجماعية العامة".

ووجه وزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة بتغيير جدول العمل وتأجيل الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء وكل الاستعراضات في الأقاليم.

وكان من المخطط إجراء  الاستعراضات العسكرية 9 مايو، ليتم تغيير الجدول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت روسيا حتى الآن 27938 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، فضلا عن 232 حالة وفاة. 
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