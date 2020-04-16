AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صلاة التراويح فى البيت .. خالد الجندي يكشف ما فعله النبي.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:08 م
صلاة التراويح فى
صلاة التراويح فى البيت .. خالد الجندي يكشف ما فعله النبي
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طوال حياته كان حريصا على أداء صلاة التراويح فى البيت، مشيرا إلى أنه ما نفعله فى رمضان هو تطبيق للسنة النبوية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصل التراويح فى المسجد الا ٣ مرات، ومن جعلها جماعة هو الفاروق عمر بن الخطاب، وبذلك تعتبر سنة عن خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم".

الاعتكاف فى المنزل
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن الاعتكاف بالنسبة للمرأة فى منزلها فهو جائز وهو المرجو الاعتكاف فى مصلاها بالمنزل مثل حجرة بمفردها أى تعتكف على ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن فى هذه الغرفة

وأوضح أن الرجل الذى كان يحرص على الاعتكاف فى رمضان وكان ينوى الاعتكاف هذا العام سيحصل على نفس الثواب الذى كان سيحصل عليه إذا كانت المساجد مفتوحة، وكذلك الأمر لمن كان يواظب على الصلاة فى المسجد جماعة ومن اعتاد الاعتمار فى شهر رمضان سيحصل أيضا على الثواب.

حكم الإعتكاف
من جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف مستحب شرعًا، فيجوز أن يعتكف المرء «لحظة» وهي أقل مدة أو شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو يفرِّط في واجباته الدينية أو الدنيوية.

وأضاف  في تصريح له، أنه ينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف لحظة دخول وصيغة النية: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»، فإذا انصرف من المسجد أثابه الله على المدة التي اعتكف فيها حتى ولو كانت «لحظة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل وترك جماعة المسجد.. الإفتاء توضح

في ظل كورونا ... هل يجوز الاعتكاف في غرفة بالمنزل

ترشيحاتنا

بحذاء غريب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة رياضية على البحر.. شاهد

أول تعليق من مجدي عبدالغني على قضية حمدي النقاز ضد الزمالك

الحكومة: غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 140 ألفا

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

الجيش الليبي يسقط 50 طائرة تركية مسيرة لمرتزقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة