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أخبار العالم

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
توقع الخبير الصحي الفرنسي، ديدييه راوول، اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الربيع، متوقعا عدم تسجيل إصابات جديدة في خلال أسابيع. 

وقال الخبير الفرنسي إنه يتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الربيع، مشيرا إلى وضعه ضمن الاحتمالات. 

وأضاف: "اتوقع انتهاء فيروس كورونا بحلول فصل الربيع، واعتبره احتمالا معقدا إلا أنه موجود". 

وتابع: "اضع احتمال اختفائه في فصل الربيع ضمن عدة احتمالات، اتوقع عدم تسجيل إصابات في خلال أسابيع". 

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