العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
توك شو

سلامة الغذاء: نسحب عينات من شركات مياه الشرب في الأسواق لتحليلها وتقييم جودتها

هاني حسين

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تقوم بسحب عينات من شركات مياه الشرب المعدنية في الأسواق لتحليلها وتقييم جودتها، موضحًا أن الرقابة تشمل الآبار التي تستخدمها الشركات، والعملية التصنيعية والتعبئة والمعالجة، حيث يتم مراقبة كل خطوة وفق وصف وتحليل مفصل وفي رسم تدفقي.

وأضاف طارق الهوبي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تتبع آلية محددة لسحب العينات وعرضها على المختبرات وفق مواصفات دقيقة، مؤكدًا أن النظام الرقابي في مصر محكم ومنضبط، وقد تم تقييمه من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" سنويًا، كما تستقبل مصر بعثات تفتيشية من الاتحاد الأوروبي لتقييم جودة الأغذية قبل تصديرها.

وأشار طارق الهوبي، إلى أن حجم المياه المعبأة في مصر يصل إلى 4 مليارات لتر سنويًا، مؤكداً أن الهيئة تجري زيارات دورية للمصانع، سواء كانت معلنة أو مفاجئة، لضمان الالتزام بالمعايير، وأن هناك ثلاث مراحل محددة لتقييم مصانع الأغذية بشكل دوري.

