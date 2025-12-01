سلامة الغذاء: نسحب عينات من شركات مياه الشرب في الأسواق لتحليلها وتقييم جودتها

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تقوم بسحب عينات من شركات مياه الشرب المعدنية في الأسواق لتحليلها وتقييم جودتها، موضحًا أن الرقابة تشمل الآبار التي تستخدمها الشركات، والعملية التصنيعية والتعبئة والمعالجة، حيث يتم مراقبة كل خطوة وفق وصف وتحليل مفصل وفي رسم تدفقي.

وأضاف طارق الهوبي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهيئة تتبع آلية محددة لسحب العينات وعرضها على المختبرات وفق مواصفات دقيقة، مؤكدًا أن النظام الرقابي في مصر محكم ومنضبط، وقد تم تقييمه من قبل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" سنويًا، كما تستقبل مصر بعثات تفتيشية من الاتحاد الأوروبي لتقييم جودة الأغذية قبل تصديرها.

وأشار طارق الهوبي، إلى أن حجم المياه المعبأة في مصر يصل إلى 4 مليارات لتر سنويًا، مؤكداً أن الهيئة تجري زيارات دورية للمصانع، سواء كانت معلنة أو مفاجئة، لضمان الالتزام بالمعايير، وأن هناك ثلاث مراحل محددة لتقييم مصانع الأغذية بشكل دوري.