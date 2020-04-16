AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم العواقب الاقتصادية.. بريطانيا تعلن تمديد الإغلاق حتى 7 مايو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:18 م
بريطانيا تعلن تمديد
بريطانيا تعلن تمديد الإغلاق حتى 7 مايو
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت بريطانيا، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى 7 مايو المقبل، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب، عن استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الرغم من تزايد القلق من العواقب الاقتصادية.

وأكد راب أن "جهود الجمهور بدأت تؤتي ثمارها"، لكن القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا لا يمكن رفعها بعد أن ترأس اجتماعا للجنة طوارئ كوبرا.

وأشار "بناء على ذلك قررت الحكومة أن إجراءات الإغلاق يجب أن تظل سارية على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

شاهد.. الوفيات تقترب من 70 ألفًا.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا عالميًا

75 ألف وفاة .. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

اقتربت من مليوني إصابة.. أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا في العالم.. صور

الوفيات تجاوزت 136 ألفا.. شاهد: أحدث حصيلة لانتشار فيروس كورونا في العالم

الرئيس الروسي يجري محادثات مع نظيره الصيني

ترشيحاتنا

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

خناقة على لون قميص النوم تنتهى بالطلاق.. أمينة: لبست له أزرق وكان عايز أصفر

اللجان الإلكترونية تشعل الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

الفلاحين تكشف عن حقيقة ضبط لحوم حمير بمحلات شهيرة بمنطقة المعادي

رئيس الوزراء: نأمل أن نعبر أزمة كورونا في أقرب وقت

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة