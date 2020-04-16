رغم العواقب الاقتصادية.. بريطانيا تعلن تمديد الإغلاق حتى 7 مايو

قررت بريطانيا، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى 7 مايو المقبل، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب، عن استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الرغم من تزايد القلق من العواقب الاقتصادية.





وأكد راب أن "جهود الجمهور بدأت تؤتي ثمارها"، لكن القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا لا يمكن رفعها بعد أن ترأس اجتماعا للجنة طوارئ كوبرا.

وأشار "بناء على ذلك قررت الحكومة أن إجراءات الإغلاق يجب أن تظل سارية على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.



